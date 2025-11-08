09:59
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Происшествия
Сюжет: Выборы-2025

Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова

Сотрудники МВД задержали гражданина К.Т., ранее фигурировавшего в материалах проверки по факту его возможных связей с участниками организованных преступных структур. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Уточняется, что К.Т. доставлен в подразделение следственной службы для необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

В МВД напомнили, что ранее К.Т. заявлял о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша. Позже в интернете распространялась фотография, на которой он запечатлен вместе с лидером организованной преступной группы Камчи Кольбаевым. ЦИК отказала претенденту в регистрации.

На фото, распространенном пресс-службой МВД, запечатлен Кудрет Тайчабаров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350151/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
Связь с ОПГ. Еще двум претендентам на депутатский мандат отказано в регистрации
Без шанса на мандат. Скандальный экс-чиновник тоже оказался на фото с Кольбаевым
Выборы-2025. Махмадали Ватанзода возглавил группу наблюдателей МПА СНГ
Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек
Выборы-2025. В Кыргызстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты ЖК
Пять претендентов снялись с парламентской гонки — ЦИК
ЦИК отказала в регистрации четырем выдвиженцам в депутаты Жогорку Кенеша
Выборы-2025. ЦИК вынес штрафы за нарушение сроков агитации
Битва престолов 2. Кто пройдет в следующий парламент
Выборы-2025. В ЦИК продолжается аккредитация международных наблюдателей
Популярные новости
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Водителя с&nbsp;крупной партией наркотиков задержали в&nbsp;селе Сосновка Чуйской области Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
На&nbsp;Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и&nbsp;конфликты между водителями На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
09:41
Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продлили до конца 2026 года Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продли...
09:33
ЦИК зарегистрировала 467 кандидатов в депутаты парламента
09:17
Кабмин Кыргызстана утвердил флаг и символику органов Налоговой службы
09:01
Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 ноября, пятница
23:37
ИИ получил доступ и стал просматривать Gmail и Google Drive пользователей
22:46
Еврокомиссия запретила выдавать многократные шенгенские визы россиянам
22:30
Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанцы в первый день завоевали золото и бронзу
22:22
Илон Маск получит премию почти в $1 триллион. Выплату одобрили инвесторы Tesla
22:02
Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST