Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова

Сотрудники МВД задержали гражданина К.Т., ранее фигурировавшего в материалах проверки по факту его возможных связей с участниками организованных преступных структур. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Фото пресс-службы МВД

Уточняется, что К.Т. доставлен в подразделение следственной службы для необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

В МВД напомнили, что ранее К.Т. заявлял о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша. Позже в интернете распространялась фотография, на которой он запечатлен вместе с лидером организованной преступной группы Камчи Кольбаевым. ЦИК отказала претенденту в регистрации.

На фото, распространенном пресс-службой МВД, запечатлен Кудрет Тайчабаров.