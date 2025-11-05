15:51
Происшествия

Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты

Неизвестные лица через мессенджер Telegram обещают кыргызстанцам оказать содействие в получении льготного кредита по выгодным условиям. Об этом сообщили в Национальном банке.

Для убедительности злоумышленники демонстрируют поддельные документы с логотипом Нацбанка, в частности лицензию, якобы полученную от него. Далее мошенники под различными предлогами (страховка, комиссия и так далее) просят граждан перевести им деньги.

В этой связи НБ КР заявляет, что это мошенническая схема.

Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводите деньги незнакомцам. Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках, отметили в Национальном банке.

Напоминаем, что Нацбанк не обслуживает физические лица, не открывает счета и не выдает кредиты населению.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы.

  • Номер общественной приемной НБ КР — 0312610486.
