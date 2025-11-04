11:54
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Происшествия

В Домодедово с наркотиками задержали главу «Туркменских железных дорог»

В московском аэропорту Домодедово с синтетическими наркотиками задержаны генеральный директор компании «Демиреллары» («Туркменские железные дороги») Хыдыр Рахманов и его спутница. Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что при обыске в личных вещах пары обнаружили запрещенные таблетки ЛСД — синтетического психоактивного вещества.

В публикации также говорится, что, несмотря на попытки посла Туркменистана в России Эсена Айдогдыева замять дело, судья Домодедовского городского суда Дина Ханси постановила заключить Хыдыра Рахманова под стражу до 3 декабря.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349539/
просмотров: 971
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата
Тайное место для употребления наркотиков выявили в Оше в ходе рейда «Антикино»
Рекордное количество синтетических наркотиков изъяли в КР в 2025 году — МВД
В КР появился первый в ЦА механизм раннего оповещения о новых наркотиках
В Бишкеке раскрыт канал сбыта психотропных препаратов — задержана фармацевт
«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
Из-за кортежа Бердымухамедова беременную не пропустили в больницу. Она умерла
В Чуйской области ликвидировали нарколабораторию, изъят 31 килограмм наркотиков
В городе Манасе задержали жителя Узгена, пытавшегося сбыть клафедрон
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
11:37
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
11:33
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
11:22
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция