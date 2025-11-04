В Домодедово с наркотиками задержали главу «Туркменских железных дорог»

В московском аэропорту Домодедово с синтетическими наркотиками задержаны генеральный директор компании «Демиреллары» («Туркменские железные дороги») Хыдыр Рахманов и его спутница. Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что при обыске в личных вещах пары обнаружили запрещенные таблетки ЛСД — синтетического психоактивного вещества.

В публикации также говорится, что, несмотря на попытки посла Туркменистана в России Эсена Айдогдыева замять дело, судья Домодедовского городского суда Дина Ханси постановила заключить Хыдыра Рахманова под стражу до 3 декабря.