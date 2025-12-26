В США более $1,8 миллиарда выиграл житель Арканзаса в рождественской лотерее

Житель американского штата Арканзас выиграл в лотерее $1,817 миллиарда. Это второй по величине выигрыш в истории США, сообщает ABC News.

Фото иллюстративное

Отмечается, что мужчина купил лотерейный билет Powerball и выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52 и 59. Они оказались выигрышными.

Теперь победитель может выбрать между единовременной выплатой наличными в размере $834,9 миллиона и получением приза в полном размере, но в виде ежемесячных платежей в течение 30 лет.

Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота составляет 1 к более чем 292 миллионам.

Рекорд установлен в 2022 году, когда житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл $2,04 миллиарда и попал в Книгу рекордов Гиннесса.