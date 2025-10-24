Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову

Стала известна личность правозащитницы, задержанной сотрудниками ГКНБ по подозрению в вымогательстве $50 тысяч, — это Динара Назаркулова. Информацию об этом сообщили собственные источники 24.kg.

Фото из интернета. Динара Назаркулова

Динара Назаркулова стала известна как председатель комитета по защите прав заемщиков. Под ее руководством организация активно выступала против, по словам правозащитницы, «жестких и несправедливых» условий банков по кредитам и ипотекам.

Она проводила митинги, добивалась пересмотра долгов граждан и критиковала банки за массовые изъятия жилья у заемщиков. В 2010-х годах неоднократно заявляла, что проблемы с кредитами могут перерасти в социальный кризис, если государство не вмешается.

По данным ГКНБ, правозащитница якобы требовала $50 тысяч за «положительное решение вопроса по уголовному делу», ссылаясь на связи в правоохранительных органах. Ее поймали с поличным при получении $20 тысяч, после чего водворили в следственный изолятор.

Следствие проверяет причастность должностных лиц МВД к возможной схеме вымогательства.