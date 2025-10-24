19:35
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Происшествия

Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову

Стала известна личность правозащитницы, задержанной сотрудниками ГКНБ по подозрению в вымогательстве $50 тысяч, — это Динара Назаркулова. Информацию об этом сообщили собственные источники 24.kg.

из интернета
Фото из интернета. Динара Назаркулова

Динара Назаркулова стала известна как председатель комитета по защите прав заемщиков. Под ее руководством организация активно выступала против, по словам правозащитницы, «жестких и несправедливых» условий банков по кредитам и ипотекам.

Она проводила митинги, добивалась пересмотра долгов граждан и критиковала банки за массовые изъятия жилья у заемщиков. В 2010-х годах неоднократно заявляла, что проблемы с кредитами могут перерасти в социальный кризис, если государство не вмешается.

Читайте по теме
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч

По данным ГКНБ, правозащитница якобы требовала $50 тысяч за «положительное решение вопроса по уголовному делу», ссылаясь на связи в правоохранительных органах. Ее поймали с поличным при получении $20 тысяч, после чего водворили в следственный изолятор.

Следствие проверяет причастность должностных лиц МВД к возможной схеме вымогательства. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348474/
просмотров: 1182
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
В Майлуу-Суу у бывшего милиционера нашли арсенал оружия и тысячу патронов
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша
В собственность государства вернули пансионат «Маринка» в Нарынской области
Начальник ООБДД Нарынского района подозревается в мошенничестве
В новом штабе ГКНБ состоялась встреча ветеранов органов нацбезопасности
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
24 октября, пятница
19:25
Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительство недвижимости Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительс...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу
18:30
25 октября: где в регионах отключат свет
18:16
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
18:08
В Нацбанке смена кадров: Улан Жамалидинов освобожден, Санжар Абдыгазиев назначен