Происшествия

В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток

Сотрудники столичной милиции задержали группу подозреваемых в разбойном нападении, среди которых оказался несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

12 октября в Свердловское РУВД с заявлением обратился гражданин А.М. По словам мужчины, около 6.30 на пересечении улиц Ибраимова и Фрунзе неизвестные применили силу и завладели его имуществом — часами стоимостью 23 тысячи сомов, 30 тысячами сомов наличными, телефоном iPhone 13 Pro и личными вещами. Общая сумма ущерба составила 235 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 «Грабеж» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУВД столицы и Свердловского РУВД задержали подозреваемых — граждан Т.Т., Ж.Б. и А.О. (все 2007 года рождения), а также К.Ж., 2008 года рождения. Как сообщили в милиции, все они ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

При задержании один из подозреваемых добровольно выдал телефон, похищенный ранее преступным путем. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.

Следствие проверяет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Правоохранители обращаются к гражданам: если вы пострадали от действий указанных лиц или располагаете информацией о них, просьба сообщить по телефонам: 0771162199, 0702326591 или 102. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348114/
просмотров: 778
