Происшествия

В Чуйской области раскрыто крупное мошенничество с продажей чужой земли

Сотрудники милиции Чуйской области задержали гражданина, подозреваемого в крупном мошенничестве при продаже чужой земли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, 17 октября в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка К.А., сообщившая, что 30 мая гражданин А.А., войдя в доверие, обманным путем продал ей чужой земельный участок в жилом массиве «Манас-Ата» за $28 тысяч, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 66-летнего гражданина А.А., он водворен в изолятор временного содержания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.

Милиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может способствовать расследованию, по телефонам: 0312 36-35-27, 0312 36-35-23 или короткому номеру 102.
