Происшествия

В Чуйской области ликвидировали нарколабораторию, изъят 31 килограмм наркотиков

В Чуйской области задержан гражданин, 1995 года рождения, подозреваемого в изготовлении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД.

Отмечается, что лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков выявлена совместно с управлением ГКНБ по Ошу и Ошской области в результате продолжительных оперативно-следственных мероприятий.

При обыске в арендованном доме и складе обнаружено все необходимое для работы лаборатории по изготовлению синетических наркотиков — оборудование, спецодежда, разновидности прекурсоров и готовые вещества для продажи.

Позже задержали еще одного гражданина, 1999 года рождения. Он подозревается в распространении синтетических наркотиков в Бишкеке через систему закладок.

Всего, по данным СБНОН, из незаконного оборота изъят 31 килограмм наркотиков и 433 килограмма прекурсоров. Оба подозреваемых находятся под стражей.

Отмечается, что продолжается поиск других участников преступной группы.
