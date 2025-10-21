Осторожно! Мошенники представляются работниками Минстроя и вымогают деньги

Мошенники представляются работниками Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и вымогают деньги. Об этом предостерегает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в последнее время участились случаи, когда неизвестные лица представляются сотрудниками Минстроя, рассылают подозрительные сообщения или просят перевести денежные средства.

Минстрой не имеет никакого отношения к подобным действиям и не занимается сбором денежных средств через мессенджеры или личные контакты, заявили в ведомстве.

Чиновники призывают кыргызстанцев быть бдительными, не доверять сомнительным сообщениям и в случае выявления подобных фактов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.