В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море

В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет Boeing 747-481 авиакомпании Emirates выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в море. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, лайнер, прилетевший из Дубая, после посадки столкнулся с автомобилем наземной службы, потерял управление, пробил ограждение и скатился в воду.

В результате аварии погибли два сотрудника аэропорта, находившиеся в служебной машине. Экипаж самолета не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели, пожарные и водолазы. Власти Гонконга сообщили, что водители и технические службы действовали по плану экстренного реагирования. Аэропорт временно приостановил прием рейсов на одной из полос.

По данным полиции, в момент инцидента погодные условия были сложными — шел сильный дождь, наблюдались порывы ветра. Причины аварии расследуются.