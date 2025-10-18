В городе Манасе задержали жителя Узгена, пытавшегося сбыть клафедрон

В городе Манасе задержали жителя Узгена, пытавшегося сбыть наркотики. Об этом сообщили в местных органах милиции.

Отмечается, что поступила информация о том, что 17-летний гражданин незаконно хранит наркотические вещества и хочет продать их.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался житель Узгенского района, 2008 года рождения. Он был доставлен в милицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта») УК КР.

В ходе расследования у Ш.Н нашли и изъяли упаковки синтетического клафедрона (всего 16 граммов). Он задержан. Следствие продолжается