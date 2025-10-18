16:43
Происшествия

«Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество

Сотрудники уголовного розыска задержали в Бишкеке подозреваемого в интернет-мошенничестве, речь идет о сумме 14 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, в милицию обратился местный житель, который заявил, что 6 августа 2025 года неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ через WhatsApp, уговорили его перевести 14 миллионов сомов на различные банковские счета.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый — гражданин Е.С., 2007 года рождения. Суд водворил его под стражу на два месяца.

Милиция изъяла банковские счета, на которые поступали деньги.

Сейчас устанавливают других лиц, причастных к преступлению.
