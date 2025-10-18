ГКНБ задержал бывшего ректора Евразийского университета

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал бывшего ректора Евразийского университета. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Как отмечается, в рамках проверки деятельности Некоммерческого образовательного учреждения «Евразийский университет» (НКОУ ЕУ) возбудили уголовное дело по факту подделки официальных документов преподавателями.
Установлено, что они, злоупотребляя полномочиями, незаконно вносили баллы (оценки) в зачетно-экзаменационные ведомости студентам, которые систематически не посещали лекции, модули и сессии. Эти действия грубо нарушали принципы государственной политики в сфере образования.
По уголовному делу установили 19 преподавателей, причастных к противоправной деятельности.
Как отмечается, 16 октября задержали еще одного фигуранта — бывшего ректора НКОУ ЕУ, который на данный момент является преподавателем КНУ имени Ж.Баласагына, гражданина С.М.А..
Его водворили в СИЗО № 1 сроком на один месяц.