Происшествия

ГКНБ задержал бывшего ректора Евразийского университета

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал бывшего ректора Евразийского университета. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, в рамках проверки деятельности Некоммерческого образовательного учреждения «Евразийский университет» (НКОУ ЕУ) возбудили уголовное дело по факту подделки официальных документов преподавателями.

Установлено, что они, злоупотребляя полномочиями, незаконно вносили баллы (оценки) в зачетно-экзаменационные ведомости студентам, которые систематически не посещали лекции, модули и сессии. Эти действия грубо нарушали принципы государственной политики в сфере образования.

По уголовному делу установили 19 преподавателей, причастных к противоправной деятельности.

Как отмечается, 16 октября задержали еще одного фигуранта — бывшего ректора НКОУ ЕУ, который на данный момент является преподавателем КНУ имени Ж.Баласагына, гражданина С.М.А..

Его водворили в СИЗО № 1 сроком на один месяц.
