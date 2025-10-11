В Турции кыргызстанка родила и оставила новорожденного на террасе. Он умер

В турецком Бодруме 19-летняя гражданка Кыргызстана Ж. У. к. родила ребенка в жилом помещении для персонала отеля, где работала, и оставила новорожденного мальчика, завернув его в полотенце, на террасе. Об этом сообщает издание Haberler.

Как отмечается, кыргызстанка обратилась в государственную больницу Бодрума с сильным кровотечением. При обследовании врачи установили, что она недавно родила. В больницу прибыла полиция. В ходе допроса Ж. У. к. призналась, что родила в помещении для персонала отеля, где работала, и оставила новорожденного, завернув его в полотенце, на террасе.

Прибывшие в отель сотрудники полиции и медики обнаружили, что младенец скончался. Тело направили в морг Института судебной медицины Муглы.

По данным полиции, кыргызстанка приехала в Бодрум около пяти месяцев назад и работала горничной в одном из отелей. После завершения лечения ее задержат.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.