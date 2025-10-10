14:30
Происшествия

В Сокулукском районе задержан подозреваемый в совершении мошенничества

Сотрудниками ОВД Сокулукского района задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества с продажей автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД области.

По данным ведомства, 1 мая в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился гражданин А.М.,1986 года рождения, который сообщил, что в марте 2025 года в селе Кожомкул неизвестный мужчина, представившись знакомым и войдя в доверие, обманным путем завладел его автомашиной марки «Hyundai Porter», оцененной в 600 тысяч сомов. Злоумышленник обещал рассчитаться в течение двух дней, однако не выполнил обещание, перепродал автомобиль третьим лицам и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОВД Сокулукского района установили местонахождение подозреваемого — гражданина К.А., 1993 года рождения, который был задержан и доставлен в ОВД района. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

Расследование продолжается.

ГУВД Чуйской области обращается к гражданам, которые могли пострадать от действий задержанного, с просьбой обратиться в ОВД Сокулукского района либо по телефонам: 0312 60-75-67, 03134 5-33-80 (дежурная часть).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346755/
просмотров: 104
