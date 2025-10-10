По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве

Подозреваемого в мошенничестве, о котором ранее упоминалось в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, задержали. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, блогер Нурлан Мотуев распространил видео, где рассказывалось о гражданине К.Ш.Ш., 1974 года рождения, уроженце Алайского района. Прикрываясь именем председателя ГКНБ и обещая обеспечить победу в крупном тендере на поставку угля для Бишкекской ТЭЦ, он обманом получил у гражданина М.Г.А. $210 тысяч и автомобиль BMW X7.

Фото ГКНБ. По наводке Мотуева: задержан подозреваемый в мошенничестве на $210 тысяч и BMW

В ходе проверки по заявлению потерпевшего факты, указанные в видео, подтвердились. К.Ш.Ш. задержали. На допросе он полностью признал вину.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор ГКНБ. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.