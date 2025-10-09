В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой

Сотрудники ОВД Аламединского района Чуйской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж в регионе и других областях страны. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.
В милицию обратилась жительница села Ленинское, у которой 19 сентября неизвестные похитили из дома 700 тысяч российских рублей, 500 тысяч сомов и ювелирные изделия. Общий ущерб превысил 1 миллион сомов.
По данным следствия, задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, а также в Бишкеке.
Расследование продолжается.