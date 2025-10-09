14:57
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Происшествия

Полмиллиарда долларов мимо бюджета: в Оше возвращают базу отдыха «Ак-Буура»

Фото мэрии Оша

В муниципалитете Оша сообщили, что земельный участок, на котором расположена база отдыха «Ак-Буура», вернут в муниципальную собственность. Отмечается, что передачу этой территории в частные руки произвели с нарушением законодательства. 

Согласно решению мэрии от 27 мая 2004-го, гражданину Вахиду Таджибаеву участок площадью 16 тысяч 409 квадратных метров передан во временное пользование на 15 лет. Однако уже через год, 8 августа 2005-го, земля перешла в его личную собственность, что противоречило ряду законов. В дальнейшем участок несколько раз перепродавали, окончательно закрепившись в руках частных владельцев.

В муниципалитете отметили, что стоимость земли с учетом рыночных цен (от $30 тысяч до $70 тысяч за сотку) могла составить около $574 миллионов. Эти средства могли бы пополнить бюджет города, однако оказались в распоряжении частных лиц.

При этом участок находится в водоохранной зоне реки Ак-Бууры. Решением мэрии от 18 мая 2004 года ширина этой зоны определена в 50 метров, а согласно Земельному кодексу (статья 89) и Водному кодексу (статья 69), такие территории не подлежат приватизации. Более того, под землей проходит канализационный коллектор диаметром 1 тысяча миллиметров муниципального предприятия «Ошводоканал». Закон прямо запрещает строительство на подобных объектах.

Сейчас начата работа по возврату участка в городскую собственность и освобождению водоохранной зоны. Владельцам объектов, действующих на территории базы отдыха, предложат альтернативные земельные участки для продолжения деятельности.

Как отмечают в мэрии, частные лица, незаконно оформившие участок в собственность, получили миллионы долларов прибыли за счет перепродажи земли и последующего бизнеса на протяжении 20 лет. Теперь, подчеркивают власти, «пришло время вернуть государственную землю обратно народу». 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346581/
просмотров: 807
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош привели в порядок территорию вдоль каналов
В городе Ош кафе и рестораны обязали открыть парковки до 1 ноября
ГКНБ вернул государству участок и имущественный комплекс в Балыкчи
Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара
Мэрия города Ош пересаживается на электромобили
В городе Ош на месте бывшей психбольницы могут построить новое медучреждение
Мэр города Ош остался недоволен состоянием детсада «Жомок»
Подарок после выговора. Президент вручил мэру Оша служебный Li Auto L9
В городе Ош работают над увеличением парка муниципальных экотакси
Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
Выявлена коррупционная схема в&nbsp;Госагентстве по&nbsp;управлению госимуществом Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
Бизнес
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
9 октября, четверг
14:55
Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут псих...
14:48
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
14:43
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
14:04
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
14:00
Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?