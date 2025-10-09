Полмиллиарда долларов мимо бюджета: в Оше возвращают базу отдыха «Ак-Буура»

В муниципалитете Оша сообщили, что земельный участок, на котором расположена база отдыха «Ак-Буура», вернут в муниципальную собственность. Отмечается, что передачу этой территории в частные руки произвели с нарушением законодательства.

Согласно решению мэрии от 27 мая 2004-го, гражданину Вахиду Таджибаеву участок площадью 16 тысяч 409 квадратных метров передан во временное пользование на 15 лет. Однако уже через год, 8 августа 2005-го, земля перешла в его личную собственность, что противоречило ряду законов. В дальнейшем участок несколько раз перепродавали, окончательно закрепившись в руках частных владельцев.

В муниципалитете отметили, что стоимость земли с учетом рыночных цен (от $30 тысяч до $70 тысяч за сотку) могла составить около $574 миллионов. Эти средства могли бы пополнить бюджет города, однако оказались в распоряжении частных лиц.

При этом участок находится в водоохранной зоне реки Ак-Бууры. Решением мэрии от 18 мая 2004 года ширина этой зоны определена в 50 метров, а согласно Земельному кодексу (статья 89) и Водному кодексу (статья 69), такие территории не подлежат приватизации. Более того, под землей проходит канализационный коллектор диаметром 1 тысяча миллиметров муниципального предприятия «Ошводоканал». Закон прямо запрещает строительство на подобных объектах.

Сейчас начата работа по возврату участка в городскую собственность и освобождению водоохранной зоны. Владельцам объектов, действующих на территории базы отдыха, предложат альтернативные земельные участки для продолжения деятельности.

Как отмечают в мэрии, частные лица, незаконно оформившие участок в собственность, получили миллионы долларов прибыли за счет перепродажи земли и последующего бизнеса на протяжении 20 лет. Теперь, подчеркивают власти, «пришло время вернуть государственную землю обратно народу».