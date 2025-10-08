16:54
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Происшествия

Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества

В Бишкеке выявили новые схемы мошенничества, связанные с реализацией угля. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь ОАО «Кыргызкомур» Жийде Зоотбекова.

По ее словам, неизвестные лица представляются сотрудниками или партнерами компании и предлагают приобрести уголь по заниженной цене — около 4,3 тысячи сомов за тонну с доставкой на дом.

«Злоумышленники требуют от граждан предоплату. Для этого предлагают перевести деньги на счет через онлайн-банк по QR-коду. После получения средств они перестают выходить на связь», — уточнили в «Кыргызкомуре».

Руководство предприятия призывает жителей быть предельно внимательными и не переводить деньги незнакомым лицам.

В компании напомнили, что официальная информация о реализации угля, адресах пунктов продажи и контактных данных публикуется исключительно на официальных страницах ОАО «Кыргызкомур» в соцсетях и на сайте предприятия.

«Граждане должны проверять достоверность предложений и помнить: никогда не отправляйте деньги авансом посторонним людям», — подчеркнули в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346479/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Ввоз и продажу мелкого угля запретили в Бишкеке и Чуйской области
В новой мошеннической схеме используют документы за подписью главы Нацбанка
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну
Госрегулирование цен на уголь вводят в Кыргызстане с 1 октября
За мошенничество с использованием имен чиновников задержали жителя Бишкека
В Джалал-Абадской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ГКНБ
Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей
В Бишкеке задержан лжемилиционер, подозреваемый в мошенничестве
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;рынке и&nbsp;в&nbsp;парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана сегодня произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
16:48
Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек
16:46
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
16:41
Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества
16:28
Жуткие кадры: на видео — следы крови и маршрут подозреваемого в двойном убийстве
16:20
Финансовая грамотность через развлечения: как мигрантов учат защищать деньги