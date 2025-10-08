Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества

В Бишкеке выявили новые схемы мошенничества, связанные с реализацией угля. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь ОАО «Кыргызкомур» Жийде Зоотбекова.

По ее словам, неизвестные лица представляются сотрудниками или партнерами компании и предлагают приобрести уголь по заниженной цене — около 4,3 тысячи сомов за тонну с доставкой на дом.

«Злоумышленники требуют от граждан предоплату. Для этого предлагают перевести деньги на счет через онлайн-банк по QR-коду. После получения средств они перестают выходить на связь», — уточнили в «Кыргызкомуре».

Руководство предприятия призывает жителей быть предельно внимательными и не переводить деньги незнакомым лицам.

В компании напомнили, что официальная информация о реализации угля, адресах пунктов продажи и контактных данных публикуется исключительно на официальных страницах ОАО «Кыргызкомур» в соцсетях и на сайте предприятия.

«Граждане должны проверять достоверность предложений и помнить: никогда не отправляйте деньги авансом посторонним людям», — подчеркнули в пресс-службе.