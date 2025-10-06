В Индонезии рухнула школа-интернат: число погибших выросло до 54 человек

В результате обрушения школы в Индонезии погибли не менее 54 человек. Об этом сообщило издание Guardian.

Здание исламской школы Al Khoziny на острове Ява в городе Сидоарджо обрушилось 29 сентября. Но спасательные работы продолжаются до сих пор. Кроме того, 97 человек получили травмы.

Следствие установило, что к старому двухэтажному зданию незаконно пристроили два новых этажа. При заливке бетона для третьего этажа конструкция не выдержала и рухнула.

Инженер Муджи Ирмаван заявил, что строительство вели с нарушениями, а материалы не соответствовали стандартам. Он отметил, что студентов нельзя было пускать в здание, где шли работы.

Отмечается, что полиция начала расследование. Виновным грозят до 15 лет тюрьмы и штраф до 8 миллиардов рупий (около $500 тысяч). Настоятель школы извинился и назвал случившееся «волей Бога».