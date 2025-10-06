Герои среди нас: сотрудники УПСМ спасли жизнь ребенку в Бишкеке

Сегодня около 13.30 сотрудники управления Патрульной службы милиции, несшие службу на пересечении проспекта Чуй и улицы Валиханова, оказали своевременную помощь несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

Отмечается, что к сотрудникам милиции обратились родители мальчика: у ребенка внезапно начался сильный болевой приступ из-за проблем с почкой. Не теряя времени, милиционеры оперативно среагировали и доставили ребенка в Третью детскую больницу.

Состояние мальчика стабилизировано, его жизни и здоровью ничего не угрожает.