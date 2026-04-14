УПСМ ответило на жалобу о машине с разными номерами в Бишкеке

В Управлении патрульной службы милиции (УПСМ) прокомментировали обращение читателя издания 24.kg относительно использования на автомобиле сразу двух номерных знаков — государственного и именного.

Как пояснили в пресс-службе, установка именного (индивидуального) номера допускается, но он не заменяет стандартный государственный регистрационный знак. Согласно действующим правилам, именной номер является дополнительным и может размещаться исключительно на передней части автомобиля, тогда как основной государственный номер должен использоваться в установленном порядке.

Кстати, выдача индивидуальных (именных) номерных знаков регулируется специальным положением. Стоимость такого номера — 250 тысяч сомов, а сам знак обязательно регистрируется в базе данных специализированного центра.

Поводом для разъяснения стала ситуация в Бишкеке, где жители 6-го микрорайона сообщили о подозрительном автомобиле марки Toyota Camry с разными государственными номерами, припаркованном у дома № 12/1. Горожане обратились к компетентным органам с просьбой разобраться в ситуации.

В УПСМ подчеркнули: использование двух разных государственных номеров на одном автомобиле запрещено, но сочетание стандартного и именного номера при соблюдении правил не является нарушением.
