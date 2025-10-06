В Кыргызстане пресекли канал поставки наркотиков афганского происхождения в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Фото МВД. В Кыргызстане перекрыт канал поставки афганских наркотиков

По данным ведомства, преступная группа организовала контрабандные поставки из соседнего государства с целью дальнейшего распространения запрещенных веществ в КР и за ее пределами.

В начале октября сотрудники СБНОН совместно с коллегами из соседней страны задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые Т.Н., 1997 года рождения, Х.Б., 1989 года рождения, и Т.С., 1974 года рождения. Все они водворены в изолятор временного содержания.

При обыске у задержанных изъяли 4 килограмма 22,6 грамма опия, подготовленного для продажи.

В рамках следствия продолжается установление других участников преступной схемы.