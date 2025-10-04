ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали плана Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Al Jazeera.

По ее данным, террористическая группировка согласилась передать Израилю всех пленных — как живых, так и мертвых — в соответствии с одним из пунктов «плана Дональда Трампа».

Фото из архива. Один из ранее освобожденных заложников

«Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения», — цитирует Al Jazeera ХАМАС.

Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, «основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама».

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал готовность ХАМАС освободить заложников, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, заявил президент США.

«Основываясь на заявлении, опубликованном ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному МИРУ. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывести заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже ведем переговоры по деталям, которые нужно проработать. Речь идет не только о Газе, а о давно желанном МИРЕ на Ближнем Востоке», — написал он в своей соцсети Truth.