В Минэнерго и ГП «Кыргызкөмүр» неэффективно потрачено более 500 миллионов сомов

Счетная палата КР подвела итоги аудита исполнения бюджета Министерства энергетики и деятельности акционерных обществ в сфере энергетики за 2023 год, а также госпредприятия «Кыргызкомур» за период с 2021 по 2023 годы.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 287,8 миллиона сомов. В том числе:

  • в подведомственных учреждениях министерства — 9,5 миллиона сомов;
  • в акционерных обществах энергетического сектора — 247 миллионов сомов;
  • в государственном предприятии «Кыргызкөмүр» — 31,3 миллиона сомов.

В бухгалтерском учете по итогам аудита произведены корректировки на сумму почти 79,8 миллиона сомов.

Анализ показал, что акционерные общества энергетической отрасли не обеспечили своевременное поступление дополнительных доходов в бюджеты на сумму более 34,2 миллиона сомов из-за невыполнения условий договоров. Также зафиксированы факты неэффективного и нерационального использования ресурсов на общую сумму свыше 505 миллионов сомов. Из них:

  • в подведомственных учреждениях министерства — 335 тысяч сомов;
  • в акционерных обществах — 440,6 миллиона сомов;
  • в ГП «Кыргызкөмүр» — 64,1 миллиона сомов.

Совет Счетной палаты направил министерству и предприятиям энергетического сектора рекомендации и предписания для устранения выявленных нарушений и повышения эффективности управления государственными ресурсами.
