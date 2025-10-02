В Бишкек пытались незаконно ввести iPhone 17 Pro Max

Сотрудники таможни совместно с ГКНБ выявили факт нарушения таможенного законодательства на территории международного аэропорта «Манас» при контроле пассажиров, прибывших из Дубая. Об этом сообщает Таможенная служба.

По ее данным, граждане С.А. и А.Б., 1992 года рождения, прибывшие рейсом из Дубая, прошли через выход, предназначенный для граждан, прибывающих из стран ЕАЭС, и пытались провезти мобильные телефоны без соответствующих таможенных операций.

«Позднее при попытке реализации телефонов в ЦУМ «Айчурек» изъяты 18 мобильных телефонов iPhone 17 Pro Max. Согласно заключению Торгово-промышленной палаты, средняя стоимость одного устройства составляет от 195 тысяч до 225 тысяч сомов. Общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в госбюджет, составила 476 тысяч 271 сом», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в следственное управление ГТС для дачи правовой оценки.