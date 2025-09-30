18:51
Происшествия

Брат «положенца» пытался дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам

В Кыргызстане сотрудники милиции пресекли факт дачи взятки при расследовании уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике

По данным ведомства, расследуется уголовное дело по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР. Установлено, что осужденный А.Б., 1985 года рождения, после совершенного убийства через коррупционные схемы признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение. Там он объявил себя «положенцем» и организовал сбор денег в пользу «общака».

В ходе следствия его брат А.М., 1983 года рождения, попытался передать оперативникам 190 тысяч сомов за содействие в уходе А.Б. от уголовной ответственности.

При передаче денег сотрудники Главного управления уголовного розыска и службы внутренней безопасности МВД поймали А.М. с поличным.
