В одном из кафе Бишкека женщина устроила скандал и кидалась стульями. Инцидент произошел 26 сентября, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Фото УВД Ленинского района Бишкека

По ее данным, одна из посетительниц кафе выражалась нецензурной бранью, разбрасывала предметы мебели, вела себя агрессивно и не реагировала на просьбы персонала.

Материалы проверки переданы в Службу общественной безопасности. В отношении гражданки С.С, 1996 года рождения, составлен административный протокол по статье 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях.

Решением районного суда она арестована на пять суток.