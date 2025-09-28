10:36
Происшествия

В одном из кафе Бишкека женщина устроила скандал и кидалась стульями

В одном из кафе Бишкека женщина устроила скандал и кидалась стульями. Инцидент произошел 26 сентября, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека

По ее данным, одна из посетительниц кафе выражалась нецензурной бранью, разбрасывала предметы мебели, вела себя агрессивно и не реагировала на просьбы персонала.

Материалы проверки переданы в Службу общественной безопасности. В отношении гражданки С.С, 1996 года рождения, составлен административный протокол по статье 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях.

Решением районного суда она арестована на пять суток.
