Фальшивый военнослужащий Нацгвардии добровольно явился в милицию

В Бишкеке мужчина, представившийся участковым и показавший удостоверение военнослужащего Нацгвардии, добровольно явился в милицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

28-летний мужчина признался, что является героем видео, которого разыскивает милиция.

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«Ж.Т. рассказал, что в 13 июня примерно в 22.00 он находился возле Ала-Арчинского водохранилища в Аламединском районе и действительно был в нетрезвом состоянии. К нему пристали четверо неизвестных мужчин и женщина. Он испугался и показал служебное удостоверение военнослужащего. На их вопросы ответил, что является участковым. Мужчина подтвердил, что действительно показал пистолет, но он игрушечный. Сделал он это, чтобы от него отстали. Ж.Т. указал, что никогда не работал в органах внутренних дел и попросил прощения за то, что ему пришлось представиться участковым», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что Ж.Т. проходил действительную военную службу в Национальной гвардии с 2016 по 2017 год, служебное удостоверение при увольнении не сдал, срок действия удостоверения истек 31 декабря 2018 года.