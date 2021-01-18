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Общество

Нападение на акима. Глава Ак-Талинского района рассказал подробности

Уголовное дело в отношении дебошира, зашедшего с оружием в акимиат Ак-Талинского района, возбуждено по факту. Об этом 24.kg сообщил глава райадминистрации Сейтек Кулубаев.

По его словам, 12 января пьяный мужчина зашел сначала в здание акимиата, искал председателя ТИК. Когда не нашел его, стал угрожать пистолетом сотрудницам избирательной комиссии.

«Когда мужчина зашел ко мне в кабинет, что-то невнятно стал говорить. Когда я попросил прийти завтра, он вытащил оружие. В этот момент я выхватил у него пистолет, а секретарь позвала милиционера. Меня никто не бил», — сказал Сейтек Кулубаев.

Напомним, ранее МВД распространило информацию о ЧП в Ак-Талинском районе. По первоначальной версии милиции, руководителя райадминистрации побил пьяный мужчина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180261/
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