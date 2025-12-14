14:40
Происшествия

В Бишкеке три женщины устроили дебош в кафе, их задержали

В Бишкеке три женщины устроили дебош в кафе, их задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на 13 декабря в одном из кафе, расположенном в Октябрьском районе.

Примерно в два часа ночи посетительницы заведения вели себя агрессивно по отношению к другим и сотрудникам милиции, а также нецензурно выражались.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД района, начата доследственная проверка. Задержаны П. А., 1994 года рождения, Ш. А., 1995 года рождения, и Ш. Н., 2005 года рождения. Они водворены в камеру временного пребывания.

Милиция призывает граждан строго соблюдать требования законодательства и нормы поведения в общественных местах, и напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354542/
просмотров: 376
