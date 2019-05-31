Сотрудника ГСИН, устроившего пьяный дебош в Жайылском районе, уволили

Сотрудник ГСИН, устроивший пьяный дебош в Жайылском районе, уволен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Мужчина, попавший на скандальное видео, работал заместителем начальника ИК-27.

«Служба внутренних расследований ГСИН завершила расследование. Вина заместителя начальника ИК-27 по воспитательной работе со спецконтингентом Азиза Кожокматова полностью доказана. За дискредитацию звания рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы он освобожден от занимаемой должности и уволен из органов уголовно-исполнительной системы», — сообщили в ГСИН.