Устроившая погром в аэропорту «Тамчи» женщина возместила ущерб и извинилась

Женщина, устроившая погром в аэропорту «Тамчи», полностью возместила причиненный ущерб и принесла официальные извинения. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
По ее данным, сумма ущерба составила 59 тысяч 379 сомов, которую женщина оплатила в полном объеме. После этого представители аэропорта написали заявление в районный отдел внутренних дел о том, что не имеют к ней претензий.
В отношении пассажирки ранее возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Отмечается, что при наличии этой статьи она не смогла бы вылететь за пределы страны.
В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» уточнили, что после возмещения ущерба и принесенных извинений компания отказалась от дальнейших претензий к женщине.