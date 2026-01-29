15:41
Общество

Устроившая погром в аэропорту «Тамчи» женщина возместила ущерб и извинилась

Женщина, устроившая погром в аэропорту «Тамчи», полностью возместила причиненный ущерб и принесла официальные извинения. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, сумма ущерба составила 59 тысяч 379 сомов, которую женщина оплатила в полном объеме. После этого представители аэропорта написали заявление в районный отдел внутренних дел о том, что не имеют к ней претензий.

В отношении пассажирки ранее возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Отмечается, что при наличии этой статьи она не смогла бы вылететь за пределы страны.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2025 года, когда рейс Москва — Бишкек перенаправлен в аэропорт «Тамчи» из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиров вывели в здание аэровокзала, однако несколько человек потребовали допустить их на перрон, что запрещено правилами безопасности. Во время конфликта одна из пассажирок разбила компьютер и принтер, находившиеся в аэропорту.

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» уточнили, что после возмещения ущерба и принесенных извинений компания отказалась от дальнейших претензий к женщине.
