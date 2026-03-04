21:42
Общество

Весна в Бишкеке: город преобразят 2 миллиона цветов и тысячи тюльпанов

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В 2026 году объемы работ по озеленению Бишкека значительно увеличат. Столицу украсят около 2 миллионов однолетних цветов, которые высадят на клумбах, в парках, скверах и вдоль центральных улиц.

По данным пресс-службы мэрии, муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» предусмотрело масштабную программу по цветочному оформлению столицы.

Благодаря теплой весне, к 10 апреля ожидается цветение около 230 тысяч тюльпанов.

Яркие цветочные композиции традиционно станут украшением общественных пространств и создадут праздничную атмосферу для жителей и гостей столицы.

Работы по высадке цветов и уходу за зелеными насаждениями будут проводить поэтапно, что позволит сохранить декоративность клумб на протяжении всего сезона. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364540/
