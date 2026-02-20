11:32
Агент 024

Уничтожение клумб в Бишкеке: мэрия оштрафовала владельцев аттракционов

Мэрию Бишкека читатель попросил наказать владельцев передвижных аттракционов, уничтожающих клумбы в центре города. В муниципалитете оперативно отреагировали на жалобу.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По данным пресс-службы мэрии, сотрудники муниципальной инспекции за повреждение зеленых насаждений в отношении граждан С.Р.Р., М.А.Ж., А.Э.Э. составили протоколы согласно части 2 статьи 179 Кодекса о правонарушениях.

Сумма штрафа для каждого нарушителя составила 5 тысяч 500 сомов. Владельцы велорикш предупреждены о необходимости строгого соблюдения правил благоустройства Бишкека. Им указано обеспечить недопущение заезда клиентов на клумбы и зеленые зоны.

Напомним, ранее горожанин сообщил, что водители детских паравозов и электрокаров носятся по тротуарам и аллеям Дубового парка, сквера имени Чингиза Айтматова и намеренно заезжают на клумбы.
