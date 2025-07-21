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Общество

Крупная хакерская атака на Microsoft затронула десятки тысяч серверов

Крупная хакерская атака на Microsoft затронула десятки тысяч серверов. Об этом пишет DW.

Злоумышленники атаковали приложение SharePoint. В Microsoft уже признали наличие уязвимости, которая позволяет получить полный контроль над системой без авторизации и паролей.

Microsoft уточнила, что атака касается только локальных серверов SharePoint, которые администрируются непосредственно самими организациями. Облачная версия SharePoint Online в составе пакета Microsoft 365 не пострадала. Компания рекомендовала своим клиентам немедленно установить обновления.

Washington Post назвала это «атакой нулевого дня» — когда используется ранее неизвестная уязвимость. По информации издания, целью стали государственные учреждения и компании как в США, так и в других странах. Под угрозой оказались десятки тысяч серверов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337011/
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