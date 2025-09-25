10:11
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Происшествия

На Иссык-Куле выявлен канал по незаконному изготовлению наркотиков

Выявлен канал по незаконному изготовлению и распространению наркотических средств на территории Иссык-Кульского района, сообщает ГКНБ КР. 

По его данным, 19 сентября при попытке сбыта соломы каннабиса в особо крупном размере за 70 тысяч сомов задержан гражданин Т.А., у которого по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства в виде смолы каннабиса, предметы и приспособления по изготовлению наркотических средств кустарным способом, а также боеприпасы без каких-либо разрешительных документов. Общий вес изъятых наркотических средств составил 12,6 килограмма.

Также в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий зафиксированы факты систематического сбыта со стороны Т.А. наркотических средств в виде гашиша в крупном размере.

В отношении Т.А. применена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца с содержанием в СИЗО города Каракола. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344830/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области изъяли 6 килограммов наркотиков и оружие
ГКНБ: более 20 сотрудников госорганов причастны к коррупции на пункте «Чалдовар»
Рейды в ночных клубах Бишкека: милиция искала наркотики
Гражданин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, экстрадирован из Грузии
ГКНБ задержал бывшего депутата Жогорку Кенеша, директора строительной компании
ГКНБ разрешили проводить платные ДНК-тесты для населения
ГКНБ расширяет круг субъектов, которых будут наказывать за применение пыток
Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку
Судебного исполнителя поймали на взятке за «решение» алиментного дела
Суд рассмотрит меру пресечения по делу Тилекмата Куренова
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
В&nbsp;Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и&nbsp;фруктов В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
Бизнес
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
25 сентября, четверг
10:10
Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской бо...
10:09
О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
10:02
В Бишкеке перекрыли участок проспекта Айтматова. Мэрия не сообщала
10:00
Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями
09:55
Сезон вирусных заболеваний. Медики напомнили о том, как не заболеть