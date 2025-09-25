На Иссык-Куле выявлен канал по незаконному изготовлению наркотиков

Выявлен канал по незаконному изготовлению и распространению наркотических средств на территории Иссык-Кульского района, сообщает ГКНБ КР.

По его данным, 19 сентября при попытке сбыта соломы каннабиса в особо крупном размере за 70 тысяч сомов задержан гражданин Т.А., у которого по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства в виде смолы каннабиса, предметы и приспособления по изготовлению наркотических средств кустарным способом, а также боеприпасы без каких-либо разрешительных документов. Общий вес изъятых наркотических средств составил 12,6 килограмма.

Также в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий зафиксированы факты систематического сбыта со стороны Т.А. наркотических средств в виде гашиша в крупном размере.

В отношении Т.А. применена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца с содержанием в СИЗО города Каракола. Ведется следствие.

