Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке задержали еще одного подозреваемого в избиении жены

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в избиении жены. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

Как отмечается, гражданка А.А. 11 сентября обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении супруга Э.А., который избил ее и нанес телесные повреждения.

Уполномоченные участковые задержали подозреваемого — 32-летнего Э.А. Его водворили в ИВС.

Ранее милиционеры неоднократно предупреждали мужчину, выдали охранный ордер и доставляли в районный суд. Несмотря на это, он продолжал насилие в семье.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» УК КР.

Расследование продолжается.

УВД Первомайского района напоминает, что при систематическом семейном насилии и нарушении правил выданного охранного ордера граждан могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее 24.kg писало о том, что в бишкекскую больницу доставили женщину, избитую мужем. Его также задержали и водворили в ИВС.
