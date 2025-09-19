В департаменте спорта раскрыта коррупционная схема на 30 миллионов сомов

В департаменте физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана выявлена крупная коррупционная схема. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
В результате государству нанесен ущерб более чем на 10 миллионов сомов. Приобретенное оборудование до сих пор хранится на складе и не используется, часть материалов оказалась просроченной.
В настоящее время трое подозреваемых взяты под стражу. Следствие проверяет причастность к коррупционной схеме других должностных лиц.