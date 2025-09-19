В департаменте физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана выявлена крупная коррупционная схема. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Фото ГКНБ. В департаменте спорта раскрыта коррупционная схема на 30 миллионов сомов

По данным следствия, в 2023 году заместитель директора департамента Т.С.С., начальник финансового отдела А.Р.Д. и директор ОсОО «Ф» Т.Н.А. при закупке спортивно-медицинского оборудования завысили цены и подделали списки на сумму около 30 миллионов сомов.

В результате государству нанесен ущерб более чем на 10 миллионов сомов. Приобретенное оборудование до сих пор хранится на складе и не используется, часть материалов оказалась просроченной.

В настоящее время трое подозреваемых взяты под стражу. Следствие проверяет причастность к коррупционной схеме других должностных лиц.