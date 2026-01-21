14:21
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Эффект приписывания, или Как Жапыкеев личный блог перепутал с историей страны

Последний подкаст Эрниса Кыязова с участием Сыймыка Жапыкеева вновь напомнил о феномене, с которым Кыргызстан сталкивается практически после каждого политического перелома. Он заключается в желании отдельных публичных фигур приватизировать историю, приписав себе роль, которую они объективно не играли.

И дело тут не в попытке собственной интерпретации, на что мы все имеем право, и не в безобидном: «я художник, я так вижу». Дело в подмене и подтасовке фактов, причем намеренной. А ведь история — это фиксация правды, а не фантазии на тему.

Роль личности или политический стендап?


Сыймык Жапыкеев действительно сыграл яркую роль в борьбе против режима Сооронбая Жээнбекова. С мая 2020 года, казалось, весь Кыргызстан включал знаменитую сыймыковскую «кухню» на YouTube, в ходе которой простыми словами, можно сказать, народным языком, Жапыкеев рассказывал, что, на его взгляд, происходит в стране, комментировал политические события, делился своим мнением. Он удачно уловил запрос того времени и полностью соответствовал ему и по форме, и по содержанию.

Но был ли он триггером октябрьских событий того года?

Скорее нет, чем да. Все-таки смена власти в октябре 2020-го стала результатом структурного кризиса, а не деятельности одного блогера, каким бы популярным он ни был. Причины этого кризиса хорошо известны и задокументированы. Они нарастали, как снежный ком задолго до «кухни» Жапыкеева. Да, Сыймык Жапыкеев был своеобразным эмоциональным рупором части протестного настроения, но рупор не равно идеолог, а популярность не равно субъектность.

История смены власти путем массовых протестов, в том числе и в КР, показывает, что у таких событий никогда не бывает одного автора, а их триггерами становятся сочетания факторов, а не «кухонные» стримы.

Жирный намек Сыймыка Жапыкеева в подкасте Эрниса Кыязова на свою ключевую значимость в октябрьских событиях можно рассматривать как часть политического стендапа, в котором Жапыкеев, безусловно, силен. Но никак не вывод на основе серьезного анализа всех обстоятельств, приведших по итогу к досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова.

К слову, сразу после того, как всем стало понятно, что победу на парламентских выборах 6 октября 2020 года у избирателей украли и решили поделить между собой Райымбек Матраимов и Асылбек Жээнбеков, партия «Чон Казат», одним из лидеров которой был Сыймык Жапыкеев, вывести народ на протесты не смогла. Только вслед за тем, как в открытую за свои результаты стали биться такие политические бонзы, как «Мекенчил», «Ата-Мекен», «Бир-Бол», «Республика», протест буквально шагнул из «кухонь» на улицу и «снес» режим.

Жапарова никто не ждал


Еще один миф от Сыймыка Жапыкеева, который он пытался донести через подкаст Эрниса Кыязова, — о том, что освобождения Садыра Жапарова в те октябрьские дни на самом деле никто не требовал. Видимо, толпа на Старой площади в Бишкеке, скандирующая «Садыр, Садыр!», привиделась всем, кто в то время следил как изнутри, так и вовне за событиями в Кыргызстане.

А если серьезно, то Садыр Жапаров был публичным политиком задолго до 2020 года, и требования его освобождения регулярно звучали в уличной и сетевой среде. Тем более, находясь в заключении, он успешно работал с социальными сетями и сумел сформировать там устойчивую и масштабную поддержку, которая в час Х из онлайн перешла в офлайн.

Один из политиков, в те дни активно участвующий в протестах и баллотировавшийся от партии, не связанной с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, не захотевший назвать свое имя (запись есть в распоряжении редакции. — Прим. 24.kg), рассказывал, что буквально везде его встречи с народом начинались с вопроса: «Когда освободите Садыра?» «В Бишкеке, Нарыне, на Иссык-Куле, на юге ребята говорили, и сам видел и слышал, первое, что спрашивали: «Когда Садыр будет на свободе?», «Освободите Садыра», — вспоминает он. — Сам удивляюсь, как у него так получилось, что, находясь в тюрьме, такую поддержку получил. Но это факт».

«Кинули с должностью»


Еще один нарратив «меня использовали и выбросили», часто используемый теми, кто вроде как был на баррикадах, а потом оказался не у дел. И в подкасте с Сыймыком Жапыкеевым он тоже есть.
Действительно, история знает немало подобных примеров, когда трибуны протестов не находят себя, скажем так, в мирной жизни.

Однако в случае с Сыймыком Жапыкеевым важна точность — он должность получил и не одну. Но ожидания не совпали с результатом. И так часто бывает, потому что политика не продолжение блогинга другими средствами. Власть и государственное управление — это институциональная работа, ответственность, дисциплина, умение действовать в системе, а не против нее. Неспособность встроиться в эту систему не всегда заговор. Иногда это просто несоответствие роли и компетенций.

У всех, кто хоть немного знаком с Сыймыком Жапыкеевым, никаких вопросов по поводу, почему он сейчас не у дел, не возникает.

В принципе можно было вовсе не вспоминать этот подкаст, если бы история с Жапыкеевым была показательна не персонально, а типологически. Тем более что, учитывая вхождение страны в очередной предвыборный цикл, такие истории будут множиться.

Это опасно не потому, что кто-то преувеличивает свою роль, а потому, что общество начинает верить в простые объяснения сложных процессов.

Сыймык Жапыкеев, несомненно, был частью тех событий, но не был их архитектором. Он получил шанс, но не смог его реализовать так, как ожидал. И это нормальная человеческая история. Однако ненормально превращать ее в альтернативный учебник новейшей истории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358729/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Камеруне началась революция после переизбрания президента на восьмой срок
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Революция зумеров. Что происходит в Непале
В Бишкеке состоялась конференция к 20-летию мартовской революции
Сегодня очередная годовщина Мартовской революции: обращение президента
Причины ограничения и запрета митингов в Кыргызстане. Мнение экспертов
Октябрьская смена власти. Двенадцать дней, изменивших Кыргызстан
Изменили ли события октября 2020 года жизнь кыргызстанцев? Мнение бишкекчан
Посты в соцсетях заказывают байкешки. Глава МВД призывает не критиковать власть
Власть должна извлечь уроки. Обращение президента по случаю мартовской революции
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
14:18
В 2025 году фермерам в лизинг выдали технику на почти 10 миллиардов сомов В 2025 году фермерам в лизинг выдали технику на почти 1...
14:12
В Бишкеке пройдет форум «АгроДиалог-2026»
14:06
Дастан Бекешев: В списках избирателей числятся уже умершие люди
14:00
Эффект приписывания, или Как Жапыкеев личный блог перепутал с историей страны
13:43
В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом