Эффект приписывания, или Как Жапыкеев личный блог перепутал с историей страны

Последний подкаст Эрниса Кыязова с участием Сыймыка Жапыкеева вновь напомнил о феномене, с которым Кыргызстан сталкивается практически после каждого политического перелома. Он заключается в желании отдельных публичных фигур приватизировать историю, приписав себе роль, которую они объективно не играли.

И дело тут не в попытке собственной интерпретации, на что мы все имеем право, и не в безобидном: «я художник, я так вижу». Дело в подмене и подтасовке фактов, причем намеренной. А ведь история — это фиксация правды, а не фантазии на тему.

Роль личности или политический стендап?

Но был ли он триггером октябрьских событий того года?

Сыймык Жапыкеев действительно сыграл яркую роль в борьбе против режима Сооронбая Жээнбекова. С мая 2020 года, казалось, весь Кыргызстан включал знаменитую сыймыковскую «кухню» на YouTube, в ходе которой простыми словами, можно сказать, народным языком, Жапыкеев рассказывал, что, на его взгляд, происходит в стране, комментировал политические события, делился своим мнением. Он удачно уловил запрос того времени и полностью соответствовал ему и по форме, и по содержанию.

Скорее нет, чем да. Все-таки смена власти в октябре 2020-го стала результатом структурного кризиса, а не деятельности одного блогера, каким бы популярным он ни был. Причины этого кризиса хорошо известны и задокументированы. Они нарастали, как снежный ком задолго до «кухни» Жапыкеева. Да, Сыймык Жапыкеев был своеобразным эмоциональным рупором части протестного настроения, но рупор не равно идеолог, а популярность не равно субъектность.

История смены власти путем массовых протестов, в том числе и в КР, показывает, что у таких событий никогда не бывает одного автора, а их триггерами становятся сочетания факторов, а не «кухонные» стримы.

Жирный намек Сыймыка Жапыкеева в подкасте Эрниса Кыязова на свою ключевую значимость в октябрьских событиях можно рассматривать как часть политического стендапа, в котором Жапыкеев, безусловно, силен. Но никак не вывод на основе серьезного анализа всех обстоятельств, приведших по итогу к досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова.

К слову, сразу после того, как всем стало понятно, что победу на парламентских выборах 6 октября 2020 года у избирателей украли и решили поделить между собой Райымбек Матраимов и Асылбек Жээнбеков, партия «Чон Казат», одним из лидеров которой был Сыймык Жапыкеев, вывести народ на протесты не смогла. Только вслед за тем, как в открытую за свои результаты стали биться такие политические бонзы, как «Мекенчил», «Ата-Мекен», «Бир-Бол», «Республика», протест буквально шагнул из «кухонь» на улицу и «снес» режим.

Жапарова никто не ждал

Еще один миф от Сыймыка Жапыкеева, который он пытался донести через подкаст Эрниса Кыязова, — о том, что освобождения Садыра Жапарова в те октябрьские дни на самом деле никто не требовал. Видимо, толпа на Старой площади в Бишкеке, скандирующая «Садыр, Садыр!», привиделась всем, кто в то время следил как изнутри, так и вовне за событиями в Кыргызстане.

А если серьезно, то Садыр Жапаров был публичным политиком задолго до 2020 года, и требования его освобождения регулярно звучали в уличной и сетевой среде. Тем более, находясь в заключении, он успешно работал с социальными сетями и сумел сформировать там устойчивую и масштабную поддержку, которая в час Х из онлайн перешла в офлайн.

Один из политиков, в те дни активно участвующий в протестах и баллотировавшийся от партии, не связанной с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, не захотевший назвать свое имя (запись есть в распоряжении редакции. — Прим. 24.kg), рассказывал, что буквально везде его встречи с народом начинались с вопроса: «Когда освободите Садыра?» «В Бишкеке, Нарыне, на Иссык-Куле, на юге ребята говорили, и сам видел и слышал, первое, что спрашивали: «Когда Садыр будет на свободе?», «Освободите Садыра», — вспоминает он. — Сам удивляюсь, как у него так получилось, что, находясь в тюрьме, такую поддержку получил. Но это факт».

«Кинули с должностью»

Еще один нарратив «меня использовали и выбросили», часто используемый теми, кто вроде как был на баррикадах, а потом оказался не у дел. И в подкасте с Сыймыком Жапыкеевым он тоже есть.Действительно, история знает немало подобных примеров, когда трибуны протестов не находят себя, скажем так, в мирной жизни.

Однако в случае с Сыймыком Жапыкеевым важна точность — он должность получил и не одну. Но ожидания не совпали с результатом. И так часто бывает, потому что политика не продолжение блогинга другими средствами. Власть и государственное управление — это институциональная работа, ответственность, дисциплина, умение действовать в системе, а не против нее. Неспособность встроиться в эту систему не всегда заговор. Иногда это просто несоответствие роли и компетенций.

У всех, кто хоть немного знаком с Сыймыком Жапыкеевым, никаких вопросов по поводу, почему он сейчас не у дел, не возникает.

В принципе можно было вовсе не вспоминать этот подкаст, если бы история с Жапыкеевым была показательна не персонально, а типологически. Тем более что, учитывая вхождение страны в очередной предвыборный цикл, такие истории будут множиться.

Это опасно не потому, что кто-то преувеличивает свою роль, а потому, что общество начинает верить в простые объяснения сложных процессов.

Сыймык Жапыкеев, несомненно, был частью тех событий, но не был их архитектором. Он получил шанс, но не смог его реализовать так, как ожидал. И это нормальная человеческая история. Однако ненормально превращать ее в альтернативный учебник новейшей истории Кыргызстана.