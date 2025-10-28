18:18
Общество

В Камеруне началась революция после переизбрания президента на восьмой срок

Фото фото из интернета

Массовые протесты начались в Камеруне после объявления о победе на президентских выборах действующего главы страны 92-летнего Поля Бийи, для него нынешний срок станет уже восьмым. По данным «Коммерсантъ», он набрал 53,66 процента голосов.

Поль Бийя находится у власти с 1982 года и является старейшим действующим президентом в мире. Его обвиняют как в самом решении баллотироваться в президенты, так и в манипуляции результатами. Кроме того, к участию в выборах не был допущен Морис Камто, которого многие считали самым опасным конкурентом действующего главы государства.

из интернета
Фото из интернета
Акции протеста начались в нескольких городах Камеруна еще на выходных — перед окончательным объявлением результатов. Особенно активно протестовали жители крупнейшего города страны Дуалы. Некоторые протестующие устраивали баррикады на улицах, жгли автомобильные шины, устраивали столкновения с полицией. По меньшей мере четверо участников протестов погибли. Около 100 протестующих, а также оппозиционных политиков и активистов были арестованы за последние дни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348857/
просмотров: 826
