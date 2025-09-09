17:30
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Происшествия

Фото дня. В Непале подожгли правительственное здание

Фото из социальных сетей. В Непале горит правительственное здание

В столице Непала продолжаются массовые протесты после введения запрета на популярные социальные сети.

Правительство уже подало в отставку и сняло ограничение, однако народ не успокаивается. Чиновников эвакуируют с крыш зданий на вертолетах. По последним данным, погибли 19 человек, более 300 получили ранения.

 На фото дня — здание парламента Непала, перед которым собрались протестующие. Ограничение социальных сетей ввели после того, как крупные мировые компании не зарегистрировались в Министерстве связи страны.

Ситуация остается напряженной, власти призывают к спокойствию и диалогу с населением.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342831/
просмотров: 769
Версия для печати
Материалы по теме
После массовых протестов. Власти Непала отменили блокировку соцсетей
Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей
В Бишкеке в многоэтажном жилом доме произошел пожар
Сильный пожар произошел на рынке «Алкан» в Бишкеке
В Ала-Букинском районе полыхают горы
На заводе по производству моторных масел в США произошел мощный взрыв
В Оше загорелся жилой дом. МЧС эвакуировало жителей
В Бишкеке сгорел склад с ягодами на площади 1,5 тысячи квадратных метров
В Ташкенте загорелся строящийся Центр исламской цивилизации
Кабмин утвердил положение о пожарном надзоре и противопожарной профилактике
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
17:16
Кабмин принимает ряд мер по стабилизации цен на продукты — Данияр Амангельдиев Кабмин принимает ряд мер по стабилизации цен на продукт...
17:13
В экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие» принимают участие ученые КР
16:55
Камбаратинскую ГЭС собираются строить на опасном участке — Канатбек Абдрахматов
16:50
Дорогой контракт. Госорганы не вмешиваются в стоимость обучения в вузах
16:37
Ситуацию с поставками и ценами на ГСМ прокомментировал первый замглавы кабмина