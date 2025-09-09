Фото дня. В Непале подожгли правительственное здание

Фото из социальных сетей. В Непале горит правительственное здание

В столице Непала продолжаются массовые протесты после введения запрета на популярные социальные сети.

Правительство уже подало в отставку и сняло ограничение, однако народ не успокаивается. Чиновников эвакуируют с крыш зданий на вертолетах. По последним данным, погибли 19 человек, более 300 получили ранения.

На фото дня — здание парламента Непала, перед которым собрались протестующие. Ограничение социальных сетей ввели после того, как крупные мировые компании не зарегистрировались в Министерстве связи страны.

Ситуация остается напряженной, власти призывают к спокойствию и диалогу с населением.