Происшествия

На Орто-Токойском водохранилище за незаконный лов рыбы задержаны граждане Китая

На Орто-Токойском (Касан-Сайском) водохранилище в Ала-Букинском районе 2 сентября 2025 года был проведен рейд по борьбе с незаконным рыболовством. Рейд организован егерями ОсОО «Орто-Токой демилгеси», в ходе которого выявлен факт нарушения закона. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в результате трое граждан Китайской Народной Республики были задержаны за незаконный лов рыбы с использованием синтетических сетей. Задержанные переданы в Ала-Букинский районный отдел внутренних дел, где в отношении них принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

Данный рейд является частью системной работы по предотвращению незаконного рыболовства на водохранилищах Джалал-Абадской области и защите местной экологии. Министерство планирует продолжать проведение подобных рейдов на регулярной основе.
