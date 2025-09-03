18:53
Происшествия

Одна из организаторов июньских событий 2010 года снова предстанет перед судом

Верховный суд Кыргызской Республики отменил приговоры двух предыдущих инстанций в отношении одной из организаторов июньских событий 2010 года Карамат Абдуллаевой и направил ее дело на новое рассмотрение в областной суд. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Напомним, Карамат Абдуллаеву задержали в Оше в апреле 2023 года. Она находилась в розыске как одна из организаторов июньских событий 2010-го на юге страны и была заочно приговорена к 16 годам лишения свободы. 

Решение суда было принято на основании заключения Конституционного суда, который выявил нарушения в ходе предыдущего разбирательства. 

«Верховный суд полностью поддержал позицию защиты и вернул дело на новое рассмотрение», — сообщила адвокат обвиняемой Назгуль Суйунбаева.

Новый процесс в областном суде будет проведен с учетом всех процедурных требований, предусмотренных законом, чтобы исключить возможные нарушения прав обвиняемой.
