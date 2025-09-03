12:35
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Происшествия

Нацбанк выявил 105 нелегальных валютчиков: штрафы превысили 1,8 миллиона сомов

С начала года в результате проверок Национального банка выявлено 105 физических лиц, занимавшихся обменом валюты без лицензии. Об этом сообщили в пресс- службе регулятора.

По ее данным, в целях защиты граждан от мошенничества и обеспечения прозрачности операций Нацбанк проводит регулярные рейды в местах обмена валюты. По их результатам за этот год удалось выявить 105 физических лиц, незаконно занимавшихся обменом валюты.

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 837,5 тысячи сомов.

НБ КР напоминает, что осуществлять обмен валюты имеют право только лицензированные финансовые учреждения, а гражданам рекомендуется пользоваться услугами официальных обменных пунктов. Юридическим лицам за нарушение законодательства грозит штраф до 55 тысяч сомов, предусмотренный статьей 299 Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342028/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
На КПП «Достук-автодорожный» выявлены нелегальные обменные бюро
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить
Санкции Великобритании не повлияли на стабильность банковской системы — НБ КР
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Возник конфликт с финансово-кредитной организацией? Нацбанк пояснил, как быть
Международные резервы Кыргызстана превысили $6,6 миллиарда
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Снятие ограничений для банков и обменок до февраля 2026-го продлил Нацбанк
В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
Бизнес
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
3 сентября, среда
12:32
В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто и...
12:31
Мэр Джалал-Абада прокомментировал вопрос переименования города в Манас
12:26
Производитель опроверг информацию об обрушении лифта в многоэтажке в Бишкеке
12:22
Депутат заявил о плохих условиях учебы в кыргызских классах русскоязычных школ
12:18
Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада