Нацбанк выявил 105 нелегальных валютчиков: штрафы превысили 1,8 миллиона сомов

С начала года в результате проверок Национального банка выявлено 105 физических лиц, занимавшихся обменом валюты без лицензии. Об этом сообщили в пресс- службе регулятора.

По ее данным, в целях защиты граждан от мошенничества и обеспечения прозрачности операций Нацбанк проводит регулярные рейды в местах обмена валюты. По их результатам за этот год удалось выявить 105 физических лиц, незаконно занимавшихся обменом валюты.

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 837,5 тысячи сомов.

НБ КР напоминает, что осуществлять обмен валюты имеют право только лицензированные финансовые учреждения, а гражданам рекомендуется пользоваться услугами официальных обменных пунктов. Юридическим лицам за нарушение законодательства грозит штраф до 55 тысяч сомов, предусмотренный статьей 299 Кодекса о правонарушениях.