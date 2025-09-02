Вымогали у своих подчиненных. Задержаны руководители районной Службы охраны МВД

В Первомайском районном отделе Службы охраны МВД КР пресекли устойчивую коррупционную схему. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.
Установлено, что на протяжении многих лет отдельные руководители указанного подразделения осуществляли поборы с подчиненных за разрешение на официальную дополнительную работу по оказанию охранных услуг на коммерческих объектах.
Установлена причастность к данной коррупционной схеме начальника отдела охраны Первомайского района полковника милиции О.С.С. В ходе обыска в его рабочем кабинете обнаружили $46 тысяч и 5 миллионов 890 тысяч сомов, происхождение которых он не смог объяснить. Также обнаружены и изъяты 32 патрона.