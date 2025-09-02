11:59
Сюжет: Милицейские ЧП

Вымогали у своих подчиненных. Задержаны руководители районной Службы охраны МВД

В Первомайском районном отделе Службы охраны МВД КР пресекли устойчивую коррупционную схему. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

Установлено, что на протяжении многих лет отдельные руководители указанного подразделения осуществляли поборы с подчиненных за разрешение на официальную дополнительную работу по оказанию охранных услуг на коммерческих объектах. 

Таким образом, 27 августа при получении 110 тысяч сомов с поличным задержан заместитель начальника отдела охраны Первомайского района подполковник милиции А.Б.Г.

Установлена причастность к данной коррупционной схеме начальника отдела охраны Первомайского района полковника милиции О.С.С. В ходе обыска в его рабочем кабинете обнаружили $46 тысяч и 5 миллионов 890 тысяч сомов, происхождение которых он не смог объяснить. Также обнаружены и изъяты 32 патрона. 

Кроме того, по подозрению в соучастии в данном преступлении задержаны старший инспектор капитан милиции Ч.Б.К. и командир взвода старший лейтенант милиции М.Э.Т. Все они водворены в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341854/
просмотров: 1201
