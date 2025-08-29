14:41
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Происшествия

На КПП «Достук-автодорожный» выявлены нелегальные обменные бюро

На КПП «Достук-автодорожный» оштрафовали шесть граждан Кыргызстана за осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка КР. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что власти города Оша и Ошское областное управление Нацбанка провели рейдовую проверку по выявлению незаконно действующих обменных бюро на контрольно-пропускном пункте «Достук-автодорожный» вдоль кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе рейда на шестерых граждан КР были наложены штрафы — по 17 тысяч 500 сомов на каждого. Также проведена разъяснительная работа о последствиях противоправной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341459/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить
Санкции Великобритании не повлияли на стабильность банковской системы — НБ КР
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Возник конфликт с финансово-кредитной организацией? Нацбанк пояснил, как быть
Международные резервы Кыргызстана превысили $6,6 миллиарда
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Снятие ограничений для банков и обменок до февраля 2026-го продлил Нацбанк
В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт
Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 9,25 процента
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. К&nbsp;местонахождению Натальи Наговициной направят дрон Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
14:27
Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыл...
14:16
Около 10 тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане
14:11
Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
14:08
Умер композитор Родион Щедрин
14:07
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию