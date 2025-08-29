На КПП «Достук-автодорожный» выявлены нелегальные обменные бюро

На КПП «Достук-автодорожный» оштрафовали шесть граждан Кыргызстана за осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка КР. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что власти города Оша и Ошское областное управление Нацбанка провели рейдовую проверку по выявлению незаконно действующих обменных бюро на контрольно-пропускном пункте «Достук-автодорожный» вдоль кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе рейда на шестерых граждан КР были наложены штрафы — по 17 тысяч 500 сомов на каждого. Также проведена разъяснительная работа о последствиях противоправной деятельности.