Жители Нарынской области оштрафованы за отстрел горных коз

В Ат-Башинском районе Нарынской области выявили жителей, незаконно подстреливших двух горных коз в урочище Соок, Арпа. Об этом сообщила организация NABU Kyrgyzstan.

Один из местных жителей, чтобы скрыть мясо добытой козы, выбросил его к берегу реки. Другое мясо обнаружили, подвешенным на изгороди кошары.

На месте был составлен протокол, а мясо горных коз передано в Ат-Башинский РОВД для разбирательства. В соответствии с законодательством на нарушителей наложен административный штраф в размере 20 тысяч сомов, а также предъявлен иск на 300 тысяч сомов. Общая сумма взыскания составила 640 тысяч сомов.

Нарушение было зафиксировано в ходе совместного рейда группы «Барс» NABU Kyrgyzstan, специалистов по биоразнообразию Нарынского регионального управления Минприроды КР, а также охотинспекторов Ат-Башинского и Ак-Талинского районов.

В рамках рейда местным жителям также напомнили о необходимости бережного отношения к природе.