Происшествия

В Бурятии судят двух кыргызстанцев, обвиняемых в незаконной перевозке кречета

Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело против двух граждан Кыргызстана, обвиняемых в незаконной перевозке кречета, занесенного в Красную книгу. Им грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба надзорного органа.

пресс-службы прокуратуры Бурятии
Фото пресс-службы прокуратуры Бурятии

По версии следствия, в октябре 2024 года один из обвиняемых, находясь нелегально на территории Российской Федерации, согласился за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей перевезти в Красноярск незаконно добытого кречета из Забайкальского края по просьбе своего знакомого.

Для осуществления плана он привлек своего друга, и на автомобиле, оборудованном тайником, они отправились в Забайкалье. Получив от браконьеров птицу, злоумышленники направились к месту назначения через территорию Бурятии.

Их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в селе Сотниково Иволгинского района. В ходе осмотра места происшествия кречет был изъят и возвращен в естественную среду обитания.

Кыргызстанцам предъявлено обвинение по части 3 статьи 258.1 (незаконные содержание, приобретение, хранение и перевозка особо ценных животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Наиболее строгая санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом до 2 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341402/
просмотров: 447
