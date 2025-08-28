13:32
Задержаны посредники, через которых мошенники завладели 2 миллионами сомов

Сотрудники Чуйской области задержали группу лиц по подозрению в умышленной передачи или продажи третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась гражданка К.Л. и попросила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 25 августа, представившись сотрудниками государственных органов через приложение WhatsApp, путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами в размере более 2 миллионов сомов.

Данный факт зарегистрирован в ОВД и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 209-1 (мошенничество) Уголовного кодекса КР, «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты».

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что денежные средства заявительницей были переведены по QR-коду на счета, зарегистрированные на граждан А.А. и Р.А., 2006 года рождения, и Д.Ф., 2004 года рождения, которые за денежное вознаграждение неустановленным лицам передали свои банковские карты и предоставили полный доступ к интернет-банкингу и мобильным приложениям.

Таким образом, они выступили в роли так называемых «дропперов» посредников, которые участвуют в противоправных схемах, помогая обналичивать похищенные денежные средства.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района указанные лица в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержаны и водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.

ГУВД Чуйской области напоминает, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за передачу SIM-карт, банковских карт и других электронных средств платежа третьим лицам предусмотрена уголовная ответственность.
